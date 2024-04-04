Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 5 коп.

УрБК, Москва, 05.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2024 года. Курс доллара США вырос на 10,97 коп., до 92,41 руб., евро — на 5,91 коп., до 100,12 руб.