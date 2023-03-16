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Вчера, 17:44

В Екатеринбурге улица Яламова будет расширена и соединена с Сибирским трактом и переулком Базовым

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки улицы Яламова. Протяженность проектируемого участка — около 850 м, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В настоящее время улица Яламова — тупиковое продолжение улицы Ткачей. После того как она будет расширена и соединена с Сибирским трактом и переулком Базовым, будут разгружены перекрестки улицы Восточная с Сибирским трактом и Сибирский тракт с переулком Базовый», — пояснили в горадминистрации.

Ширина проезжей части составит 7 м, тротуаров — 2,5-3 м. Вдоль пешеходного маршрута будут проложены велодорожки шириной от 2,5 до 3 м.

Кроме того, в планах у города развитие тропиночной сети в северо-восточной части Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского и обустройство еще одной входной группы с безопасным железнодорожным пешеходным переходом.
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