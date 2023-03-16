В Екатеринбурге улица Яламова будет расширена и соединена с Сибирским трактом и переулком Базовым

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Власти Екатеринбурга планируют расширить улицу Яламова и организовать на ней два ...

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в поселке Шабровском

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проекты планировки и межевания территории в ...

В Екатеринбурге больше чем на год закроют движение транспорта на участке улицы Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2021. В Екатеринбурге с 15 января 2022 года по 31 января 2023 года закроют движение ...