В Екатеринбурге планируют расширить улицу Яламова

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге на Сибирском тракте будет построен мост. Постановление о подготовке ...

В Екатеринбурге будет построен мост на Сибирском тракте

В Екатеринбурге больше чем на год закроют движение транспорта на участке улицы Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2021. В Екатеринбурге с 15 января 2022 года по 31 января 2023 года закроют движение ...