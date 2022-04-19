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Вчера, 17:44

В Екатеринбурге планируют расширить улицу Яламова

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Власти Екатеринбурга планируют расширить улицу Яламова и организовать на ней два сквозных проезда — до переулка Базового и Сибирского тракта. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«Совместно с правительством области и Свердловской железной дорогой обсудили перспективы развития улицы Яламова. Сейчас это фактически тупиковое продолжение улицы Ткачей. Но, если ее расширить и соединить с Сибирским трактом и переулком Базовым, то удастся разгрузить перекрестки «Восточная — Сибирский тракт» и «Сибирский тракт — переулок Базовый», что уменьшит пробки в этой части города, даст мощный импульс развитию микрорайона», — говорится в сообщении.

Для реализации планов потребуется изменить границы земельных участков, перенести подземные коммуникации.

Помимо этого, предполагается развить тропиночную сеть в северо-восточной части парка Маяковского. Там будет организована еще одна входная группа в парк, оборудован безопасный железнодорожный пешеходный переход.

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