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Вчера, 13:24

«Автостат»: В 2024 году объем продаж новых автомобилей в России может достигнуть 1,75 млн штук

УрБК, Москва, 05.04.2024. Эксперты агентства «Автостат» обновили свой прогноз развития российского авторынка в 2024 году. В пессимистичном сценарии объем продаж новых автомобилей может составить не менее 1,25 млн штук, а в оптимистичном — до 1,75 млн единиц, пишет «Автостат».

«При самом негативном сценарии (пессимистичном) они прогнозируют продажи в 2024 году не менее 1,25 млн единиц (+18% к прошлому году). Однако в базовой, основной версии, прогноз аналитиков улучшен уже до 1,5 млн (+42%) экземпляров. А в оптимистичной версии, они полагают, что возможен рост и до 1,75 млн штук (+65%)», — говорится в прогнозе.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков полагает, что вышеописанный показатель превысит отметку в 1,5 млн штук в 2024 году, однако прогнозировать верхнюю границу еще рано.

В феврале 2024 года в России было продано 104 тыс. новых автомобилей, а в марте 2024 года — 146,5 тыс. штук.
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