Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал строительство второго корпуса детской музыкальной школы № 7

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Для юных музыкантов Академического

В восьмом районе Екатеринбурга открылся корпус детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова ...

В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус ...

Ведущий девелопер Академического района к юбилею города построит помещение для филиала Екатеринбургской детской школы искусств № 6

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в ...

В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах реконструкции театра «Колизей»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...