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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал строительство второго корпуса детской музыкальной школы № 7

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал строительство второго корпуса детской музыкальной школы № 7 имени Сергея Рахманинова на 1,5 тыс. кв. м. Уже объявлен тендер, а пристрой должен быть сдан к августу 2025 года, написал градоначальник в личном Telegram-канале.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал строительство второго корпуса детской музыкальной школы № 7

«К августу 2025 года школа получит пристрой на 1,5 тыс. кв. м. Его соединят с существующим зданием крытым переходом. В новом корпусе появятся учебные кабинеты, студия звукозаписи, большой оркестровый класс, библиотека и актовый зал на 118 зрителей с эстрадой. Для комфорта маломобильных горожан будет работать специальный лифт, который обеспечит связь между этажами», — пообещал глава города.

Напомним, что ремонт и строительство новых социальных объектов, в том числе организаций дополнительного образования для детей, находятся в приоритете у властей города. Так, в августе 2023 года при поддержке муниципалитета в Академическом районе Екатеринбурга открылся корпус Екатеринбургской детской школы искусств (ЕДШИ) № 6 имени К. Е. Архипова на улице Академика Парина, 33. Помещение для занятий к 300-летию Екатеринбурга подарил городу ведущий застройщик Академического района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал строительство второго корпуса детской музыкальной школы № 7

Отметим, что данное образовательное учреждение станет первым в России, где будет представлено эстрадно-джазовое направление. ЕДШИ № 6 имени К. Е. Архипова является одним из наиболее известных учреждений культуры города Екатеринбурга. Открытие нового музыкального корпуса позволило не только существенно увеличить количество детей, которым станет доступно приобщение к музыке, но и организовать на его базе большой детский эстрадный оркестр.

Изображения из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова
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