Услуги зарубежного туризма в России в феврале подорожали почти на 22%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом ...09.06.2022 Потребительские цены в России за год выросли на 17,1%
Потребительские цены в России в мае 2022 года выросли на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об ...09.06.2022 Потребительские цены в России за год выросли на 17,1%
УрБК, Москва, 09.06.2022. Потребительские цены в России в мае 2022 года выросли на 17,1% по сравнению с аналогичным ...10.11.2021 Бытовые услуги в Свердловской области с начала года подорожали на 6,8%
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Платные услуги в Свердловской области с января по сентябрь 2021 года подорожали на ...15.07.2021 ЦБ: Транспортные услуги на Среднем Урале за год подорожали на 8%
Услуги пассажирского транспорта на Среднем Урале в июне 2021 года подорожали на 7,97% по сравнению с аналогичным ...