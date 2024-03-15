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Сегодня, 17:03

Услуги зарубежного туризма в России в феврале подорожали почти на 22%

УрБК, Москва, 04.04.2024. Услуги зарубежного туризма в РФ в феврале 2024 года подорожали на 21,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом говорится в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России».

По сравнению с декабрем 2023 года этот показатель вырос на 7,6%.

Услуги пассажирского транспорта в России за год подорожали на 18,8%, городского транспорта — на 9,5%.
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