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Зарплаты в сфере производства одежды в РФ выросли на 24,2% за январь-ноябрь 2023 года

УрБК, Москва, 09.02.2024. Заработные платы россиян, занятых в производстве одежды, выросли в январе-ноябре 2023 года на 24,2%. Об этом говорится в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России».

«Максимальный прирост зафиксирован в производстве одежды (24,2%), электрического оборудования (23,9%) и металлических изделий кроме машин и оборудования (23,8%), в производстве транспорта (22%) и компьютеров (21,7%). Среди аутсайдеров по этому показателю — почтовая связь и курьерские услуги (6%), рыболовство и рыбоводство (8%), лесоводство (8,6%)», — цитирует данные Росстата «Коммерсантъ».

В сфере государственного управления зарплаты за тот же период выросли на 15,4%, в сфере образования — на 12%, в здравоохранении — на 11%.

Средняя зарплата в России за тот же период увеличилась на 13,8%, до 71 тыс. руб. С учетом инфляции прирост составил 7,6%, добавляет издание. По итогам 2023 года уровень безработицы составил 3,2%. Количество работающих россиян достигло 73,6 млн руб. Это произошло за счет уменьшения количества безработных на 1,6 млн человек. Доля оплаты труда в составе доходов россиян выросла с 57,5% до 59%, а доля социальных выплат снизилась с 20% до 19,5%.
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