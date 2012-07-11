УБРиР предложил клиентам открытие обезличенных металлических счетов

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставил своим клиентам возможность открытия обезличенных металлических счетов в золоте и серебре. Операции по ним осуществляются без физической поставки металла, то есть монеты или слитки не выдаются, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



Минимальная сумма открытия и пополнения счета для золота — 10 г, для серебра — 100 г. Открыть обезличенный металлический счет, а также безналично купить или продать металл можно в любом отделении банка по паспорту.



«Обезличенный металлический счет — это наиболее удобная форма получения дополнительного дохода за счет роста курса драгоценных металлов. В долгосрочной перспективе размещение средств в драгметаллах может принести доход, существенно опережающий инфляцию. При этом обезличенный счет позволяет клиенту получать преимущества инвестиций в металл без необходимости беспокоиться о его хранении, транспортировке и сертификации», — рассказала руководитель блока развития продуктов и сервисов УБРиР Валентина Сивакова.



Обезличенный металлический счет в УБРиР открывается и ведется бесплатно. Процентный доход на остаток в драгоценных металлах не начисляется. Получение дохода осуществляется за счет изменения цены на драгоценные металлы.