УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:21

УБРиР предложил клиентам открытие обезличенных металлических счетов

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставил своим клиентам возможность открытия обезличенных металлических счетов в золоте и серебре. Операции по ним осуществляются без физической поставки металла, то есть монеты или слитки не выдаются, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Минимальная сумма открытия и пополнения счета для золота — 10 г, для серебра — 100 г. Открыть обезличенный металлический счет, а также безналично купить или продать металл можно в любом отделении банка по паспорту.

«Обезличенный металлический счет — это наиболее удобная форма получения дополнительного дохода за счет роста курса драгоценных металлов. В долгосрочной перспективе размещение средств в драгметаллах может принести доход, существенно опережающий инфляцию. При этом обезличенный счет позволяет клиенту получать преимущества инвестиций в металл без необходимости беспокоиться о его хранении, транспортировке и сертификации», — рассказала руководитель блока развития продуктов и сервисов УБРиР Валентина Сивакова.

Обезличенный металлический счет в УБРиР открывается и ведется бесплатно. Процентный доход на остаток в драгоценных металлах не начисляется. Получение дохода осуществляется за счет изменения цены на драгоценные металлы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.07.2012 Вклады в драгоценных металлах теперь можно открыть в любом отделении ОАО «УБРиР»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2012. В ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» вклады в драгоценных металлах для ...

04.12.2009 Специалисты Уральского банка Сбербанка России отмечают рост спроса на инвестиции в драгоценные металлы

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2009. Привлекательность инвестиций в драгоценные металлы, помимо ежегодного сезонного спроса, ...

02.10.2009 Уральский банк Сбербанка России проводит новый этап акции «Драгоценные времена года»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2009. С 1 по 31 октября 2009 года Уральский банк Сбербанка России проводит новый этап акции ...

15.05.2009 Уральский банк Сбербанка России сообщает о старте акции «Драгоценные времена года»

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2009. В мае в Уральском банке Сбербанка России стартовала акция «Драгоценные времена года». ...

24.04.2009 В Уральском банке Сбербанка России за I квартал 2009 года открыто более 5 тыс. обезличенных металлических счетов

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2009. В I квартале 2009 года количество обезличенных металлических счетов, открытых в ...

Популярные новости
06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов06.03.2024Игорь Сутягин: Капремонт социальных объектов — одно из приоритетных направлений деятельности
Архив новостей
Апрель 2024 (133)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18