УБРиР предложил клиентам открытие обезличенных металлических счетов

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2012. В ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» вклады в драгоценных металлах для ...04.12.2009 Специалисты Уральского банка Сбербанка России отмечают рост спроса на инвестиции в драгоценные металлы
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2009. Привлекательность инвестиций в драгоценные металлы, помимо ежегодного сезонного спроса, ...02.10.2009 Уральский банк Сбербанка России проводит новый этап акции «Драгоценные времена года»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2009. С 1 по 31 октября 2009 года Уральский банк Сбербанка России проводит новый этап акции ...15.05.2009 Уральский банк Сбербанка России сообщает о старте акции «Драгоценные времена года»
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2009. В мае в Уральском банке Сбербанка России стартовала акция «Драгоценные времена года». ...24.04.2009 В Уральском банке Сбербанка России за I квартал 2009 года открыто более 5 тыс. обезличенных металлических счетов
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2009. В I квартале 2009 года количество обезличенных металлических счетов, открытых в ...