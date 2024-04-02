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Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — вырос на 1 коп.

Урбк, Москва, 04.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2024 года. Курс доллара США снизился на 13,62 коп., до 92,38 руб., евро — вырос на 1,61 коп., до 99,42 руб.
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