Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — вырос на 1 коп.

УрБК, Москва, 03.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2024 года. Курс доллара ...02.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — вырос на 3 коп.
УрБК, Москва, 02.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2024 года. Курс доллара ...21.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — вырос на 7 коп.
УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2024 года. Курс ...06.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — снизился на 41 коп.
УрБК, Москва, 06.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...