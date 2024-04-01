Количество выданных кредитных карт на Южном Урале за месяц выросло на 8%

В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 74,68 тыс. кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем ...Вчера, 09:04 В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 7%
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 74,68 тыс. кредитных карт. По ...01.04.2024 Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По ...09.01.2024 На Южном Урале объем лимитов новых кредитных карт в ноябре 2023 года вырос на 10%
УрБК, Челябинск, 09.01.2024. В Челябинской области объем лимитов новых кредитных карт, выданных в ноябре 2023 года, ...04.12.2023 На Южном Урале объем лимитов по кредитным картам за год снизился на 9%
УрБК, Челябинск, 04.12.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года было выдано 50,30 тыс. кредитных карт. По ...