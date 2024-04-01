Количество выданных кредитных карт на Южном Урале за месяц выросло на 8%

УрБК, Челябинск, 04.04.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года было выдано 56,01 тыс. кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 8%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем лимитов по кредитным картам в регионе в феврале составил 5,1 млрд руб., увеличившись на 2% по сравнению с январем.



Средний лимит по кредитным картам в Челябинской области в феврале достиг 91 тыс. руб., уменьшившись на 5% за месяц.



В целом по стране объемы лимитов новых кредитных карт за месяц выросли на 12%, количество выдач — на 9%.