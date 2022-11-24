На Южном Урале объем лимитов по кредитным картам за год снизился на 9%

УрБК, Челябинск, 04.12.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года было выдано 50,30 тыс. кредитных карт. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 4%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем лимитов по выданным в октябре этого года кредитным картам на Южном Урале составил 5,67 млрд руб., снизившись за год на 9%.



Средний лимит по кредитным картам в регионе составил 115 тыс. руб. За год этот показатель увеличился на 11%.



По словам гендиректора ОКБ Михаила Алексина, значимым можно назвать тренд снижения как объема новых выданных карт, так и размера среднего лимита по новым картам. Это сокращение наблюдается уже два месяца после летних пиков, отмечает он. По его мнению, главной причиной этого стало ужесточение макропруденциальных лимитов со стороны Банка России, направленное на дестимуляцию кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой.