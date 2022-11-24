На Южном Урале объем лимитов по кредитным картам за год снизился на 9%

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года было выдано 68,68 тыс. кредитных карт. По ...24.11.2022 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в октябре составил 64,1 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 24.11.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в октябре составил 64 ...10.08.2021 На Южном Урале средний размер лимита по кредитным картам за год вырос на 8,2%
УрБК, Челябинск, 10.08.2021. В Челябинской области средний размер лимита по кредитным картам в июне 2021 года составил ...28.09.2020 Средний размер лимитов по кредитным картам на Южном Урале в августе увеличился на 8,5%
УрБК, Челябинск, 28.09.2020. Средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в августе текущего года в Челябинской ...27.12.2019 Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в РФ за месяц вырос на 11,1%
УрБК, Москва, 27.12.2019. Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в ноябре 2019 года в России вырос на ...