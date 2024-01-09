На Южном Урале объем лимитов новых кредитных карт в ноябре 2023 года вырос на 10%

УрБК, Челябинск, 09.01.2024. В Челябинской области объем лимитов новых кредитных карт, выданных в ноябре 2023 года, составил 6,64 млрд руб. (+10% за месяц). Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-е место в рейтинге среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по объему лимитов новых кредитных карт в ноябре попали Москва (27,85 млрд руб.), Московская область (17,43 млрд руб.), Санкт-Петербург (11,73 млрд руб.), Краснодарский край (10,52 млрд руб.) и Свердловская область (8,27 млрд руб.).



В ноябре прошлого года в Челябинской области было выдано 56,11 тыс. новых кредитных карт. За месяц этот показатель не изменился. Средний лимит кредитных карт составил 118 тыс. руб. (+11% за месяц).



В целом по стране объемы лимитов новых кредитных карт за месяц сократились на 1%, количество выдач осталось практически на том же уровне.