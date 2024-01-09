На Южном Урале объем лимитов новых кредитных карт в ноябре 2023 года вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области объем лимитов новых кредитных карт, выданных в ноябре 2023 года, ...22.08.2022 Свердловская область вошла в топ-5 регионов РФ по выдаче кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. В июле 2022 года в Свердловской области было выдано 55,37 тыс. кредитных карт. Это на ...22.08.2022 Число выданных кредитных карт на Южном Урале за год выросло на 29%
УрБК, Челябинск, 22.08.2022. В июле 2022 года в Челябинской области было выдано 43,21 тыс. кредитных карт. Это на 29% ...21.12.2020 На Среднем Урале число выданных новых кредитных карт в ноябре снизилось на 16,2%
В Свердловской области в ноябре этого года было выдано 25 тыс. 765 новых кредитных карт, что на 16,2% меньше показателя ...21.12.2020 На Среднем Урале число выданных новых кредитных карт в ноябре снизилось на 16,2%
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. В Свердловской области в ноябре этого года было выдано 25 тыс. 765 новых кредитных ...