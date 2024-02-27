В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 74,68 тыс. кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 8%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем лимитов по кредитным картам в регионе в феврале составил 7,52 млрд руб., увеличившись на 7% по сравнению с январем.



По этому показателю Средний Урал занял пятое место среди 30 исследованных регионов РФ. Выше него в этом списке расположились Москва (27,15 млрд руб.), Московская область (18,28 млрд руб.), Санкт-Петербург (12,16 млрд руб.) и Краснодарский край (10,16 млрд руб.).



Средний лимит по кредитным картам в Свердловской области в феврале достиг 101 тыс. руб., уменьшившись на 1% за месяц.