В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 9%

УрБК, Челябинск, 04.04.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года было выдано 56,01 тыс. кредитных карт. По ...03.04.2024 В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 7%
В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 74,68 тыс. кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем ...03.04.2024 В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 7%
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 74,68 тыс. кредитных карт. По ...04.12.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему лимитов по кредитным картам
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года было выдано 68,68 тыс. кредитных карт. По ...29.08.2022 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 1,8%
УрБК, Челябинск, 29.08.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в июле составил 63 тыс. ...