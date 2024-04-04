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В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 9%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 77,93 тыс. кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 2%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем лимитов по кредитным картам в регионе в марте составил 8,08 млрд руб., увеличившись на 9% по сравнению с февралем.

По этому показателю Средний Урал занял 5-е место среди 30 исследованных регионов РФ. Выше него в этом списке расположились Москва (29,54 млрд руб.), Московская область (20,53 млрд руб.), Санкт-Петербург (13,13 млрд руб.) и Краснодарский край (11,47 млрд руб.).

Средний лимит по кредитным картам в Свердловской области в марте достиг 104 тыс. руб., увеличившись на 5% за месяц.
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