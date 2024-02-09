В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга построят баскетбольную школу

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...31.05.2023 В июне начнется строительство новой школы на Рощинской улице Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге в июне начнется строительство новой школы по адресу Рощинская, 25. ...06.04.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах реконструкции театра «Колизей»
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...22.03.2022 В рамках строительства трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга завершена укладка грунтового основания
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что строительство трамвайной линии в ...21.10.2021 В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство нового детского сада и школы
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил строящиеся социальные объекты в Академическом ...