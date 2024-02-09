УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:21

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга построят баскетбольную школу

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга через год появится спортивная школа по баскетболу. Подрядчик определится к концу апреля, сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«Объявили конкурс на строительство спортивной школы по баскетболу имени А.Е. Канделя. Подрядчик определится к концу апреля. Непосредственно к работам на площадке рассчитываем приступить в мае, чтобы уже через год кузница спортивных талантов распахнула свои двери для первых гостей», — написал градоначальник.

Новый спортивный объект будет располагаться по адресу улица Кировградская, 30а. Его площадь превысит 4 тыс. кв. м. Ожидается, что здесь, кроме ледовой арены и спортшколы, разместятся отделения художественной гимнастики, волейбола, единоборств и аэробики. В проекте архитекторы уделили особое внимание комфорту маломобильных категорий граждан, а также созданию благоустроенной среды на прилегающих участках.

Алексей Орлов подчеркнул, что все этапы строительства будут проходить под его личным контролем.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.02.2024 В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...

31.05.2023 В июне начнется строительство новой школы на Рощинской улице Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге в июне начнется строительство новой школы по адресу Рощинская, 25. ...

06.04.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах реконструкции театра «Колизей»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...

22.03.2022 В рамках строительства трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга завершена укладка грунтового основания

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что строительство трамвайной линии в ...

21.10.2021 В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство нового детского сада и школы

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил строящиеся социальные объекты в Академическом ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента04.03.2024Сергей Коровин: Охлаждение ипотечного рынка пока не приводит к замедлению строительства
Архив новостей
Апрель 2024 (100)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18