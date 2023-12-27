Доля ипотек в России со сроком более 25 лет выросла до 57% во II полугодии 2023 года

УрБК, Москва, 03.04.2024. Доля ипотечных займов на срок более 25 лет в России выросла во II полугодии 2023 года до 57%, сообщает Telegram-канал Центробанка.



На срок более 30 лет в РФ было выдано 15% кредитов от общего объема за тот же срок. Количество россиян, имеющих кроме ипотечного кредита еще один потребительский заем, в 2023 году составило 1,1 млн человек.



42% заемщиков погасят ипотеки, когда им будет более 65 лет. 27 млн россиян (по состоянию на 1 января 2023 года в РФ проживало 146 млн 447 тыс. 424 человека) пользуются кредитными картами.



Ограничивая риски долговой нагрузки, ЦБ увеличил макропруденциальные надбавки с 1 марта 2024 года. «В необеспеченном потребительском кредитовании макропруденциальные лимиты работают эффективно. Число заемщиков по кредитам наличными перестало расти и составило 24 млн человек. Снизился средний размер кредита. По нашим расчетам, лимиты и надбавки постепенно позволят ограничить риски чрезмерной долговой нагрузки граждан», — заявили в Центробанке.