Доля ипотек в России со сроком более 25 лет выросла до 57% во II полугодии 2023 года

УрБК, Москва, 27.12.2023. Банк России с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. ...23.05.2023 Банк России ввел более строгие критерии на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой
Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года. Это ...23.05.2023 Банк России ввел более строгие критерии на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой
УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III ...22.11.2022 Банк России ограничил выдачу потребительских кредитов
Банк России ввел макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. Ограничение коснется банков с ...22.11.2022 Банк России ограничил выдачу потребительских кредитов
УрБК, Москва, 22.11.2022. Банк России ввел макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. ...