Доля ипотек в России со сроком более 25 лет выросла до 57% во II полугодии 2023 года

УрБК, Москва, 03.04.2024. Доля ипотечных займов на срок более 25 лет в России выросла во II полугодии 2023 года до 57%, ...23.05.2023 Банк России ввел более строгие критерии на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой
Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года. Это ...23.05.2023 Банк России ввел более строгие критерии на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой
УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III ...22.11.2022 Банк России ограничил выдачу потребительских кредитов
Банк России ввел макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. Ограничение коснется банков с ...22.11.2022 Банк России ограничил выдачу потребительских кредитов
УрБК, Москва, 22.11.2022. Банк России ввел макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. ...