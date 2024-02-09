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Вчера, 11:43

По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в городе организовали пункты бесплатного питания для работников ДЭУ

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга сотрудников дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) начали обеспечивать бесплатным горячим питанием. Проект реализован по поручению главы города Алексея Орлова.

«По моему поручению водителей и рабочих дорожно-эксплуатационных управлений с сегодняшнего дня начали обеспечивать бесплатным горячим питанием. Пока такая практика внедрена только в Железнодорожном районе, но в будущем планируем распространить ее повсеместно», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.

На реализацию проекта была выделена субсидия, проведен конкурс и определен поставщик. Всего на территории района было создано три пункта, где будет организовано питание во время рабочих смен.

«Таким образом мы решаем сразу несколько задач. Во-первых, это одна из мер социальной поддержки, направленная на снижение оттока кадров в районных ДЭУ. Во-вторых, улучшится качество уборки: в свой перерыв специалистам не нужно будет ехать куда-то далеко, отвлекаться от работы, чтобы пообедать или поужинать. Особенно это актуально в ночные смены», — подчеркнул Алексей Орлов.
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