По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в городе организовали пункты бесплатного питания для работников ДЭУ

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга сотрудников дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) начали обеспечивать бесплатным горячим питанием. Проект реализован по поручению главы города Алексея Орлова.



«По моему поручению водителей и рабочих дорожно-эксплуатационных управлений с сегодняшнего дня начали обеспечивать бесплатным горячим питанием. Пока такая практика внедрена только в Железнодорожном районе, но в будущем планируем распространить ее повсеместно», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.



На реализацию проекта была выделена субсидия, проведен конкурс и определен поставщик. Всего на территории района было создано три пункта, где будет организовано питание во время рабочих смен.



«Таким образом мы решаем сразу несколько задач. Во-первых, это одна из мер социальной поддержки, направленная на снижение оттока кадров в районных ДЭУ. Во-вторых, улучшится качество уборки: в свой перерыв специалистам не нужно будет ехать куда-то далеко, отвлекаться от работы, чтобы пообедать или поужинать. Особенно это актуально в ночные смены», — подчеркнул Алексей Орлов.