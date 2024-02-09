По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в городе организовали пункты бесплатного питания для работников ДЭУ

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Со следующей недели глава Екатеринбурга Алексей Орлов начнет объезды, в том числе и ...08.12.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился обеспечить горячим питанием и пунктами обогрева дорожных рабочих и водителей спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на совещании с главами администраций районов ...29.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил нормативы бесплатного питания для городских школьников
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Нормативы бесплатного питания для школьников в первом полугодии 2022-2023 учебного года ...11.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 11 февраля вышли 363 рабочих и 207 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В ходе совещания, посвященного уборке улиц и дорог Екатеринбурга, глава города Алексей ...18.02.2020 Государственная дума приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием
УрБК, Москва, 18.02.2020. Государственная дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, ...