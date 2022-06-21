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Жительница Ирбита взыскала с администрации города более 570 тыс. рублей за плохое содержание дренажной системы района

УрБК, Екатеринбург. 03.04.2024. Жительница Ирбита взыскала с администрации городского округа более 570 тыс. руб. за систематическое подтопление ее дома грунтовыми водами, в результате чего на стенах цокольного этажа образовались грибок и плесень, сгнили пол и лестница, сообщает пресс-служба облсуда.

Суд первой инстанции после экспертизы удовлетворил исковые требования потерпевшей, взыскав с администрации полную стоимость ущерба — 198 тыс. 015 руб.

Решение суда не устроило обе стороны: в апелляционной жалобе, поданной в областной суд, истец настаивала на дополнительной экспертизе, а ответчик просил отказать в удовлетворении исковых требований, полагая, что обязанность по содержанию имущества лежит полностью на истце и причинно-следственной связи между убытками истца и бездействием ответчика нет.

Однако повторная экспертиза оценила стоимость приведения дома в надлежащее состояние в размере 573 тыс. 809 руб., а судебная коллегия обнаружила причинно-следственную связь между убытками истца и бездействием ответчика, который не обеспечил должное содержание дренажной системы района.

Свердловский облсуд, изменив решение районного суда, взыскал с администрации в пользу истца ущерб в размере 573 тыс. 809 руб. и расходы по проведению экспертиз в размере 50 и 70 тыс. руб.

Решение вступило в законную силу.
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