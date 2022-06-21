Жительница Ирбита взыскала с администрации города более 570 тыс. рублей за плохое содержание дренажной системы района

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Жительница Екатеринбурга после смерти мужа взыскала с ООО «Промэкспорт», где он ...14.03.2022 Жительница Кушвы взыскала с УК «Городская объединенная компания» 1,2 млн рублей за упавший на автомобиль снег
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2022. Жительница города Кушва в Свердловской области через суд взыскала с ООО УК «Городская ...28.07.2021 Суд в Екатеринбурге взыскал с магазина «Монетка» более 60 тыс. рублей за поврежденный автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2021. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Элемент-Трейд» (собственник ...29.06.2018 Жительница Серова отсудила у коммунальных служб 160 тыс. рублей за обрушившуюся на ее автомобиль стену
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Жительница Серова отсудила у коммунальных служб 160 тыс. рублей за обрушившуюся на ее ...23.05.2018 Житель Екатеринбурга взыскал с администрации района 70 тыс. рублей за упавшее на автомобиль дерево
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Житель Екатеринбурга взыскал с администрации района 70 тыс. руб. за упавшее на ...