В Свердловской области в 2023 году профессиональная заболеваемость снизилась на 20%

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Свердловской области в 2023 году профессиональная заболеваемость снизилась более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



Согласно ведомственным данным, в 2023 году медработниками было осмотрено 455 тыс. 578 трудящихся. По результатам осмотра было зарегистрировано 138 случаев выявленной профессиональной патологии (в 2022 году –— 180 случаев).



Самый высокий уровень профессиональной заболеваемости был отмечен в Североуральске, Среднеуральске и Ирбите.



Добыча полезных ископаемых (80,1%), обрабатывающие производства (14,6%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений (2,92%) — отрасли, где фиксируется наибольшее число патологий, приобретенных вследствие профессиональной деятельности.



Кроме того, за 120 плановых контрольно-надзорных мероприятий по гигиене труда в 2023 году было выявлено 4 тыс. 761 нарушение, выписано 130 штрафов на общую сумму 4,2 млн руб.