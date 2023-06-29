В Свердловской области в 2023 году профессиональная заболеваемость снизилась на 20%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2023 года выросло на ...16.06.2023 Промпроизводство в УрФО в I квартале сократилось на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Промышленное производство в Уральском федеральном округе (УрФО) в I квартале 2023 года ...19.05.2023 Индекс промышленного производства в Челябинской области за год вырос на 7,3%
УрБК, Челябинск, 19.05.2023. Индекс промышленного производства в Челябинской области в I квартале 2023 года составил ...28.03.2023 Промпроизводство в УрФО в 2022 году сократилось на 0,6%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Промышленное производство в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2022 году сократилось ...27.02.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе сократилось на 0,6%
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2023 года сократилось на 0,6% ...