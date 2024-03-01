Доля городов с благоприятной средой в Свердловской области составила 85%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Жители Свердловской области в период с 15 по 17 марта смогут отдать свой голос за ...05.04.2023 Свердловчанам напомнили о способах голосования за наиболее значимые общественные пространства для благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области с 15 апреля по 31 мая пройдет онлайн-голосование, где жители ...04.04.2023 Свердловская область снова вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству городской среды
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Свердловская область вновь вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству ...05.11.2019 Екатеринбург вошел в топ-3 городов-миллионников с самой благоприятной для жизни средой
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Екатеринбург вошел в топ-3 рейтинга городов РФ с населением более 1 млн человек по ...25.03.2019 В правительстве РФ утвердили методику расчета индекса качества городской среды
УрБК, Москва, 25.03.2019. Правительством России утверждена методика определения индекса качества городской среды, ...