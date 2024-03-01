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Вчера, 13:22

Доля городов с благоприятной средой в Свердловской области составила 85%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшей долей городов с благоприятной средой и остается в числе лидеров по качеству городской среды, говорится в исследовании Минстроя РФ «Индекс качества городской среды». Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«По итогам прошлого года 40 из 47 городов в регионе признаны благоустроенными. Таким образом, доля территорий с благоприятной средой от общего количества городов составила 85%. Это на 25% превышает общероссийский уровень», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В 2023 году к признанным 28 благоустроенным городам прибавилось 12 новых: Нижний Тагил, Полевской, Асбест, Ревда, Серов, Красноуфимск, Сысерть, Верхотурье, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Волчанск, Дегтярск. С 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на Среднем Урале благоустроено более 2,5 тыс. объектов в 59 муниципалитетах.
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