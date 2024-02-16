В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партия из купленных в Нефтекамске за счет казначейского кредита новых автобусов прибыла ...01.02.2024 Пополнение автопарка
Свердловские города получили более 50 единиц нового транспорта в рамках нацпроектов ...31.01.2024 Губернатор Евгений Куйвашев передал представителям трех муниципалитетов Свердловской области 17 новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал представителям Талицкого, ...14.12.2023 Свердловской области выделено 1,5 млрд рублей субсидий из федерального бюджета на покупку 300 автобусов
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональным перевозчикам закупить ...31.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил вывести на маршруты региона 330 новых автобусов к февралю 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил к февралю 2024 года вывести на ...