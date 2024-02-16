В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. На днях Нижний Тагил получил девять новых автобусов, Ивдель — два новых автобуса. Таким образом, в Свердловскую область прибыли все 299 приобретенных новых автобусов, пишет департамент информполитики региона со ссылкой на свердловское министерство транспорта и дорожного хозяйства.На городских маршрутах новые автобусы курсируют в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Североуральске, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуральске, Волчанске, Ирбите.Для междугородних маршрутов новый транспорт получили автобусные предприятия таких населенных пунктов, как Красноуфимск, Алапаевск, Артемовский, Нижний Тагил, Ирбит, Асбест, Рефтинский, Сухой Лог, Краснотурьинск, Серов, Екатеринбург, Камышлов, Каменск-Уральский, Заречный и Белоярский ГО.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил заявку на участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Из федерального бюджета на обновление свердловского автопарка было направлено 1,5 млрд руб. Закупленная партия машин позволит обновить до 10% свердловского автопарка.