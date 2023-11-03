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Вчера, 16:03

На создание в свердловских колледжах более 600 бюджетных мест для машиностроительных специальностей будет направлено около 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловских колледжах будет создано более 600 бюджетных мест на машиностроительных специальностях. На эти цели будет направлено порядка 200 млн руб. из федерального и областного бюджетов и инвестиций предприятий, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Заявку, инициированную губернатором Евгением Куйвашевым, на создание 12-го образовательно-производственного кластера в регионе одобрило Минпросвещения России. Подготовка специалистов будет проводиться в рамках реализации программы «Профессионалитет».

Специалистов по машиностроению начнут готовить в новом учебном году на базе девяти колледжей и техникумов. Получение образования по программе «Профессионалитет» в составе кластера предусматривает сокращенные сроки обучения, дополнительные профессиональные модули в учебной программе, увеличение часов для практических занятий и лабораторных работ, а также гарантию последующего трудоустройства на предприятия, которые являются индустриальными партнерами кластера.

Отметим, что за два года реализации в Свердловской области проект «Профессионалитет» в составе восьми кластеров объединил 56 колледжей и техникумов и 90 работодателей. Уже в следующем году в регионе будут работать 12 образовательно-производственных центров. Планируется, что к 2030 году каждый колледж и техникум будет входить в состав хотя бы одного отраслевого кластера.
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