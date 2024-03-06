УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:22

Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этого года этот показатель вырос на 38%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выданных на Среднем Урале ипотечных кредитов в феврале составил 12,91 млрд руб., за месяц увеличившись на 33%.

Средний чек выданных ипотечных кредитов в регионе достиг 3,34 млн руб. (минус 4%). Средний срок составил 257 месяцев (21 год и пять месяцев).

В целом по стране количество новых ипотечных кредитов за месяц выросло на 31%, а объемы — на 28%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 13%

УрБК, Челябинск, 06.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 56,95 тыс. кредитов наличными. По ...

05.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 21%

УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 1,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...

05.03.2024 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...

28.11.2023 На Южном Урале средний чек выданных ипотечных кредитов за год вырос на 26%

УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 5 тыс. 792 ипотечных кредита. По ...

18.08.2022 Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 42%

УрБК, Челябинск, 18.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года был выдан 1 тыс. 941 ипотечный кредит. Это на ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента04.03.2024Сергей Коровин: Охлаждение ипотечного рынка пока не приводит к замедлению строительства
Архив новостей
Апрель 2024 (34)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18