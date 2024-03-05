Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%

В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этого года этот показатель вырос на 38%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем выданных на Среднем Урале ипотечных кредитов в феврале составил 12,91 млрд руб., за месяц увеличившись на 33%.



Средний чек выданных ипотечных кредитов в регионе достиг 3,34 млн руб. (минус 4%). Средний срок составил 257 месяцев (21 год и пять месяцев).



В целом по стране количество новых ипотечных кредитов за месяц выросло на 31%, а объемы — на 28%.