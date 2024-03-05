Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По ...05.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 21%
УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 1,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...05.03.2024 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...28.11.2023 На Южном Урале средний чек выданных ипотечных кредитов за год вырос на 26%
УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 5 тыс. 792 ипотечных кредита. По ...18.08.2022 Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 42%
УрБК, Челябинск, 18.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года был выдан 1 тыс. 941 ипотечный кредит. Это на ...