Российские банки могут обязать использовать «охлаждающие фразы» в рекламе

УрБК, Москва, 03.02.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России привлекла компанию МТС к административной ...03.09.2012 Микрофинансовым организациям могут запретить рекламировать вклады
УрБК, Москва, 03.09.2012. Депутаты хотят запретить организациям, не имеющим лицензии ЦБ, рекламировать вклады и ...06.09.2010 ФАС РФ намерена обязать банки указывать в рекламе полную стоимость кредита
УрБК, Москва, 06.09.2010. Федеральная антимонопольная служба РФ решила радикально повысить информативность банковской ...20.08.2010 Реклама вкладов ОАО «Собинбанк» признана ненадлежащей
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2010. Реклама вкладов ОАО «Собинбанк» с предложением покупки участка в санатории «Барвиха» ...13.11.2009 ФАС хочет запретить мелкий шрифт в документах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает запретить использовать мелкий шрифт в рекламе финансовых услуг, в ...