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Вчера, 12:23

Российские банки могут обязать использовать «охлаждающие фразы» в рекламе

УрБК, Москва, 01.04.2024. Российские финансовые организации (банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы) могут обязать в рекламе своих продуктов использовать фразы, призывающие клиентов здраво оценивать свои возможности и риски. Соответствующие поправки в закон «О рекламе» разработали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), пишут «Ведомости».

«Уточнения в части дисклеймеров необходимы, чтобы реклама не вводила граждан в заблуждение, а люди не принимали опрометчивые решения и не попадали в кредитную кабалу», — пишет издание. К примеру, это может быть фраза «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». В видеорекламе она должна будет транслироваться не менее пяти секунд и занимать не менее 7% площади экрана.

Ранее УрБК писал о том, что Банк России предлагал установить период охлаждения при выдаче кредитов на сумму от 1 млн руб.
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