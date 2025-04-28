АКАР Урал открыло прием заявок на участие в Рейтинге региональных рекламных агентств УрФО

Материалы по теме

В Екатеринбурге с 18 по 19 сентября пройдет Национальный рекламный форум Регионы

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2025. В Екатеринбурге с 18 по 19 сентября 2025 года в рамках Национальной недели HR и рекламы ...

Объем рекламного рынка в Екатеринбурге за год вырос на 29%

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Объем рекламного рынка в Екатеринбурге за 2024 год вырос на 29%, составив 8,2 млрд руб. ...

Объем рекламного рынка Екатеринбурга вырос на 33% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Объем рекламного рынка Екатеринбурга в 2023 году превысил 5,8 млрд руб., это на 33% ...

Коротко о событиях на месяц

2 апреля в 15.00состоится заседание антикризисного Штаба УрФО в режиме видеоконференции (пл. Октябрьская, 3) 2 апреля ...

Коротко о событиях на месяц

29 марта в 11.00 в конференц-зале Министерства строительства Свердловской области Союз предприятий строительной ...