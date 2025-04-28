УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:43

АКАР Урал открыло прием заявок на участие в Рейтинге региональных рекламных агентств УрФО

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Уральское представительство Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал) открыло прием заявок на участие в Рейтинге региональных рекламных агентств УрФО. Результаты будут объявлены в рамках Национального рекламного форума Регионы. Дедлайн подачи заявки — 17 августа, сообщает пресс-служба ассоциации.

«Наша задача — выявить лидеров индустрии в регионе и дать рекламодателям понятный ориентир по специализации агентств. Участники исследования с его помощью смогут оценить свое положение на рынке и получат дополнительные возможности для продвижения», — отметил директор АКАР Урал Василий Рубан.

Участником может стать рекламное агентство, головной офис которого располагается на территории УрФО, имеющее годовой оборот от 10 млн руб. и штат от пяти сотрудников. Оценка участников будет проходить по пяти параметрам: оборот рекламных услуг за 2024-й год, наведенная известность, качество клиентского сервиса, готовность давать рекомендацию и участие в отраслевых рейтингах и фестивалях.

Подсчеты осуществляются исполнительной дирекцией АКАР без доступа к сведениям со стороны агентств. Оценкой финансовых показателей займется независимый аудитор компании «Физманин». Известность и уровень клиентского сервиса будет оцениваться по результатам онлайн-анкетирования рекламодателей. Кроме того, будут учитываться справочные показатели, такие как штат сотрудников, ключевые клиенты, отраслевая экспертиза агентства, наличие селлерского статуса.

Участие является бесплатным. Заявки будут приниматься до 17 августа. Презентация Рейтинга состоится в сентябре 2025 года на форуме НРФ Регионы в Екатеринбурге, итоги будут представлены на сайте. Заявки на участие в рейтинге принимаются по ссылке.
