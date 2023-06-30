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Число работающих жителей Свердловской области за 2023 год выросло на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области число работающих жителей за 2023 год выросло на 3,5%, или на 70,1 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Среди регионов РФ сильнее всего этот показатель увеличился в Московской области (на 13,9%), Севастополе (на 9,8%), Карачаево-Черкесии (на 7,2%), Калужской (на 7%) и Ленинградской (на 6,9%) областях. Заметнее всего снизился — в Мурманской (на 9,4%) и Архангельской (на 11,1%) областях, а также в Карелии (на 11,1%).

Согласно исследованию, доля безработных в Свердловской области в IV квартале 2023 года составила 5,8%.
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