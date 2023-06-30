Число работающих жителей Свердловской области за 2023 год выросло на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость объектов на первичном рынке жилья во II квартале 2023 ...18.04.2023 В Свердловской области число трудоустроенных граждан за год снизилось на 20 тыс. человек
В Свердловской области в 2022 году число работающих граждан составляло 2,01 млн человек. За год этот показатель ...18.04.2023 В Свердловской области число трудоустроенных граждан за год снизилось на 20 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. В Свердловской области в 2022 году число работающих граждан составляло 2,01 млн ...17.04.2023 Число трудоустроенных граждан на Южном Урале за год снизилось на 1,8%
УрБК, Челябинск, 17.04.2023. В Челябинской области в 2022 году число работающих граждан составляло 1,73 млн человек. За ...17.04.2023 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 18,2%
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Свердловской области в марте 2023 года выдали 34 тыс. 836 потребительских кредитов. ...