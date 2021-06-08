В Екатеринбурге с 1 апреля стартует городской конкурс «Лучший налогоплательщик года»

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. В Екатеринбурге подвели итоги муниципального конкурса «Лучший налогоплательщик 2020 ...16.03.2021 В Екатеринбурге стартовал конкурс «Лучший налогоплательщик года»
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении общегородского ...24.03.2016 Власти Екатеринбурга дали старт конкурсу «Лучший налогоплательщик года»
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о сроках ...20.07.2011 В Екатеринбурге будет проведен конкурс «Лучший налогоплательщик года»
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2011. В Екатеринбурге пройдет конкурс «Лучший налогоплательщик года». Как заявили в ...