В Екатеринбурге с 1 апреля стартует городской конкурс «Лучший налогоплательщик года»

Лучшие налогоплательщики Екатеринбурга перечислили в региональный бюджет 1,9 млрд рублей в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. В Екатеринбурге подвели итоги муниципального конкурса «Лучший налогоплательщик 2020 ...