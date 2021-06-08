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В Екатеринбурге с 1 апреля стартует городской конкурс «Лучший налогоплательщик года»

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Екатеринбурге с 1 апреля по 7 июня пройдет традиционный конкурс «Лучший налогоплательщик года». Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подать заявку на участие местные предприниматели могут до 16 мая, после чего конкурсная комиссия до 7 июня определит победителей. Отбор будет производиться по таким критериям, как своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты РФ, отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, наличие положительного финансового результата хозяйственной деятельности, увеличение объема реализации продукции, работ, услуг, (выручки) в отчетном году, своевременная выплата и отсутствие задолженности по заработной плате.

Подробнее с условиями конкурса и формой заявки можно ознакомиться на сайте департамента финансов администрации Екатеринбурга в разделе «Конкурсы».

Напомним, что конкурс пройдет в Екатеринбурге в 14 раз. Такие мероприятия позволяют определить и поощрить добросовестных налогоплательщиков, способствующих развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и инвестиционной привлекательности. Обычно награждение победителей конкурса проводится в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром».
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