В 2023 году специалисты свердловского Роспотребнадзора изъяли из оборота почти 8 тонн опасной плодоовощной продукции

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2023 году проверили ...10.02.2022 Роспотребнадзор Свердловской области за 2021 год забраковал и изъял из оборота 28,5 тонны плодоовощной продукции
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. За 2021 год Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 315 объектов, ...17.02.2021 В Свердловской области Роспотребнадзор в 2020 году забраковал 10 тонн плодоовощной продукции
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2020 году изъяло и забраковало 10 ...30.10.2019 В Свердловской области из-за нарушений забраковано и изъято из оборота 3,8 тонны плодовоовощной продукции
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги контроля за качеством ...06.06.2019 Роспотребнадзор в I квартале изъял из оборота более 220 тонн плодоовощной продукции
УрБК, Москва, 06.06.2019. Роспотребнадзор в I квартале 2019 года изъял из оборота более 220 т некачественной ...