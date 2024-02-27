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Вчера, 09:03

В 2023 году специалисты свердловского Роспотребнадзора изъяли из оборота почти 8 тонн опасной плодоовощной продукции

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В 2023 году специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области проверили качество плодоовощной продукции на 439 объектах. Из оборота было изъято 7,7 т опасного товара, сообщает пресс-служба ведомства.

Для выявления нарушений было проверено 42 т продукции. Всего специалисты обнаружили нарушения на 136 объектах. Чаще всего причиной забраковки товара становилось нарушение требований по качеству и безопасности, а также нарушения маркировки продукции.

Кроме этого, в 2023 году сотрудники ведомства провели 2,5 тыс. профилактических мероприятий с производителями и продавцами плодоовощной продукции.
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