Сегодня, 11:08

В Свердловской области изъяли из оборота одну тонну плодоовощной продукции

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за первое полугодие проверили около 3,7 тыс. т плодоовощной продукции. По итогам проведенных мероприятий была выявлена 1 т бракованного товара, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукты были изъяты по следующим причинам: плохое качество; нарушение правил маркировки; отсутствие необходимых документов; истечение срока годности.

Всего было проверено 28 контролируемых лиц и составлено 22 протокола об административном правонарушении. Также собственникам начислены штрафы на общую сумму в 775 тыс. руб.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют приобретать плодоовощную продукцию только в официальных точках продаж, а также обращать внимание на внешний вид овощей и фруктов, наличие маркировки и условия хранения.
