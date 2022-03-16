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На Урале 95% ввезенных овощей и фруктов приходится на Узбекистан

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Сотрудники Уральской таможенной службы за пять месяцев 2023 года проверили почти 20 тыс. т иностранных овощей и фруктов. Из них 95% пришлось на Узбекистан с разницей от года к году с 10 до 26,5 тыс. т плодоовощной продукции.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, также почти в два раза увеличились объемы ввезенных овощей и фруктов из Таджикистана. При этом на треть сократился импорт из Туркменистана. Чаще всего из этих стран привозят томаты, косточковые и бахчевые.

«В это году из поставщиков овощей и фруктов пропала Молдова, но появились Афганистан и Объединенные Арабские Эмираты. Внешняя торговля — это живая система, и когда из нее выпадает один элемент, происходит перераспределение и на его место выходят другие. Так на смену молдавским яблокам пришли плоды из Узбекистана, Грузии и Турции, чтобы полностью удовлетворить региональный спрос», — отметил первый заместитель начальника Екатеринбургской таможни Сергей Баландин.

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