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Свердловский Роспотребнадзор за год забраковал 12 тонн овощей и фруктов

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора за прошлый год проверили 86 т овощей и фруктов. 11,6 т (13,5%) продукции было забраковано из-за несоответствия санитарным нормам, сообщается на сайте ведомства.

За прошедший год проверено 467 объектов, реализующих плодоовощную продукцию. Нарушения выявлены в 138 торговых точках.

По результатам проверок было наложено 374 штрафа на общую сумму 1,6 млн руб. Самые распространенные нарушения — несоблюдение сроков и условий хранения продукции, а также неудовлетворительное состояние торговых точек.

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