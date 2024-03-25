Средний срок автокредита на Южном Урале за год вырос почти на 9%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области средний срок автокредита в феврале 2024 года составил 5,58 года. ...25.03.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале 2024 года ...03.05.2023 На Среднем Урале срок потребкредита в марте вырос до 4,8 года
В Свердловской области средний срок потребительского кредита в марте 2023 года составил 4,8 года. За год этот ...03.05.2023 На Среднем Урале срок потребкредита в марте вырос до 4,8 года
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области средний срок потребительского кредита в марте 2023 года составил ...16.07.2019 В Челябинской области средний размер автокредита составил почти 700 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 16.07.2019. В Челябинской области средний размер автокредита за первые пять месяцев текущего года ...