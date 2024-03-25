Средний срок автокредита на Южном Урале за год вырос почти на 9%

УрБК, Челябинск, 29.03.2024. В Челябинской области средний срок автокредита в феврале 2024 года составил 5,54 года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель вырос на 8,9% (в феврале 2023 года — 5,09 года), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Среди 30 исследованных регионов РФ самые большие сроки автокредита оказались в Оренбургской области (5,7 года), ХМАО (5,7) и Тюменской (5,66) области. Самые маленькие — в Московской области (5,31), Санкт-Петербурге (5,25) и Москве (5,16).



Сильнее всего вырос за год срок автокредита в ХМАО (на 10,7%), Новосибирской (на 10,5%), Тюменской (на 10,3%) и Ростовской (на 10,1%) областях, а также в Краснодарском крае (на 10,1%).



В среднем по стране в феврале этого года средний срок автокредитов составил 5,47 года, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,6% (в феврале 2023 года — 4,99 года).