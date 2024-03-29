Средний срок автокредита на Южном Урале в мае составил 5,6 года

В Свердловской области средний срок автокредита в мае 2024 года составил 5,63 года. По сравнению с тем же периодом ...Сегодня, 15:00 В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 8,5%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В Свердловской области средний срок автокредита в мае 2024 года составил 5,63 года. По ...29.03.2024 Средний срок автокредита на Южном Урале за год вырос почти на 9%
УрБК, Челябинск, 29.03.2024. В Челябинской области средний срок автокредита в феврале 2024 года составил 5,54 года. По ...29.03.2024 В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 9,2%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области средний срок автокредита в феврале 2024 года составил 5,58 года. ...16.07.2019 В Челябинской области средний размер автокредита составил почти 700 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 16.07.2019. В Челябинской области средний размер автокредита за первые пять месяцев текущего года ...