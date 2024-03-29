Средний срок автокредита на Южном Урале в мае составил 5,6 года

УрБК, Челябинск, 05.07.2024. В Челябинской области средний срок автокредита в мае 2024 года составил 5,62 года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель вырос на 8,9% (в мае 2023 года — 5,16 года), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Среди 30 исследованных регионов РФ самые небольшие сроки автокредита оказались в Московской области (5,36 года), Санкт-Петербурге (5,3) и Москве (5,2).



Сильнее всего за год увеличился средний срок автокредита в Дагестане (на 16,5%), Ростовской (на 10,5%) и Новосибирской (на 10,3%) областях, а также в Краснодарском (на 10,3%) и Пермском (на 10,2%) краях.



В среднем по стране в мае этого года средний срок автокредитов составил 5,53 года, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,3% (в мае 2023 года — 5,06 года).