УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

Средний срок автокредита на Южном Урале в мае составил 5,6 года

УрБК, Челябинск, 05.07.2024. В Челябинской области средний срок автокредита в мае 2024 года составил 5,62 года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель вырос на 8,9% (в мае 2023 года — 5,16 года), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 исследованных регионов РФ самые небольшие сроки автокредита оказались в Московской области (5,36 года), Санкт-Петербурге (5,3) и Москве (5,2).

Сильнее всего за год увеличился средний срок автокредита в Дагестане (на 16,5%), Ростовской (на 10,5%) и Новосибирской (на 10,3%) областях, а также в Краснодарском (на 10,3%) и Пермском (на 10,2%) краях.

В среднем по стране в мае этого года средний срок автокредитов составил 5,53 года, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,3% (в мае 2023 года — 5,06 года).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 15:05 В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 8,5%

В Свердловской области средний срок автокредита в мае 2024 года составил 5,63 года. По сравнению с тем же периодом ...

Сегодня, 15:00 В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 8,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В Свердловской области средний срок автокредита в мае 2024 года составил 5,63 года. По ...

29.03.2024 Средний срок автокредита на Южном Урале за год вырос почти на 9%

УрБК, Челябинск, 29.03.2024. В Челябинской области средний срок автокредита в феврале 2024 года составил 5,54 года. По ...

29.03.2024 В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 9,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области средний срок автокредита в феврале 2024 года составил 5,58 года. ...

16.07.2019 В Челябинской области средний размер автокредита составил почти 700 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 16.07.2019. В Челябинской области средний размер автокредита за первые пять месяцев текущего года ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина10.06.2024Иван Колотовкин: Люди будут меньше читать, зато больше смотреть и слушать11.06.2024Дмитрий Фарафонов: Мы намерены сделать современный парк в Академическом районе14.06.2024Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня
Архив новостей
Июль 2024 (170)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18