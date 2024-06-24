В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 8,5%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил ...26.04.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,3%
УрБК, Челябинск, 26.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 1,38 ...29.03.2024 Средний срок автокредита на Южном Урале за год вырос почти на 9%
УрБК, Челябинск, 29.03.2024. В Челябинской области средний срок автокредита в феврале 2024 года составил 5,54 года. По ...29.03.2024 В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 9,2%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области средний срок автокредита в феврале 2024 года составил 5,58 года. ...27.02.2024 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в январе составил 1,44 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в январе 2024 года составил ...