В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 8,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В Свердловской области средний срок автокредита в мае 2024 года составил 5,63 года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель вырос на 8,5% (в мае 2023 года — 5,19 года), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Среди 30 исследованных регионов РФ самые большие сроки автокредита оказались в ХМАО (5,79 года), Оренбургской области (5,77) и Тюменской (5,74) областях, Краснодарском крае (5,71), а также в Волгоградской области (5,71).



В среднем по стране в мае этого года средний срок автокредитов составил 5,53 года, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,3% (в мае 2023 года — 5,06 года).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, спрос на автокредиты больше года оставался высоким, а цены на автомобили постоянно росли. Он отмечает, что в связи с этим повышались и размеры автокредитов, рост которых отчасти нивелировало увеличение их сроков.