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В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 9,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области средний срок автокредита в феврале 2024 года составил 5,58 года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель вырос на 9,2% (в феврале 2023 года — 5,11 года), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 исследованных регионов РФ самые большие сроки автокредита оказались в Оренбургской области (5,7 года), ХМАО (5,7), Тюменской (5,66) и Волгоградской (5,64) областях, а также в Краснодарском крае (5,63).

В среднем по стране в феврале этого года средний срок автокредитов составил 5,47 года, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,6% (в феврале 2023 года — 4,99 года).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, спрос на автокредиты на протяжении последнего года оставался высоким, а цены на автомобили постоянно повышались. Он отмечает, что по этой причине увеличивались и размеры автокредитов, рост которых отчасти нивелировало повышение их сроков.
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