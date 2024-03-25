В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 9,2%

УрБК, Челябинск, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в феврале 2024 года составил ...25.03.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 3%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале 2024 года составил 1,48 млн руб. Это на 3% больше ...25.03.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале 2024 года ...27.02.2024 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в январе составил 1,44 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в январе 2024 года составил ...31.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале составил 1 млн ...