СОФПП предлагает свердловским предпринимателям стартовый пакет мер поддержки

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта ...09.08.2023 Свердловских предпринимателей обучат азам бизнеса на курсе «Стартуй уверенно»
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого ...06.04.2023 Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...15.03.2023 СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...21.03.2022 СОФПП уменьшил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) уменьшил ставки по ...