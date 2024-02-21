СОФПП предлагает свердловским предпринимателям стартовый пакет мер поддержки

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УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта ...

Свердловских предпринимателей обучат азам бизнеса на курсе «Стартуй уверенно»

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого ...

Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...

СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...

СОФПП уменьшил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) уменьшил ставки по ...