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СОФПП предлагает свердловским предпринимателям стартовый пакет мер поддержки

УрБК, Москва, 29.03.2024. Желающим начать свое дело предпринимателям Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) предлагает воспользоваться стартовым набором консультационных мер поддержки.

В базовый набор «Старт» входят шесть консультаций и 11 дополнительных услуг на выбор. Все услуги оказываются бесплатно компетентными специалистами в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

С 2024 года при регистрации ИП или ООО с помощью СОФПП предприниматели получают подарок на выбор: рутокен с лицензией КРИПТО.ПРО, годовую подписку ОФД, бухгалтерское обслуживание на ограниченный период времени и другие бонусы.

«В прошлом году такой комплексной поддержкой у нас воспользовались больше тысячи начинающих предпринимателей. В этом году в пакет «Старт» зашито еще больше возможностей. Они позволяют существенно минимизировать затраты, что очень важно на стартовом этапе. Например, предприниматель также получает подписку ОФД и целый год не платит за передачу данных по кассе. Аналитика по маркетплейсам довольно затратна, если делать ее на рыночных условиях. У нас начинающие предприниматели могут получить ее бесплатно», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
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