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ЦБ: Интернет-мошенники выдают себя за сотрудников ФНС РФ

УрБК, Москва, 28.03.2024. Интернет-мошенники освоили новую схему преступления, предупреждает пресс-служба Центробанка. Злоумышленники притворяются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) России и пытаются узнать данные банковской карты жертвы.

Мошенник требует от жертвы предоставить свою налоговую декларацию, а для этого предлагает перейти по ссылке на фишинговый сайт. «На открывшейся странице человека просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (ее номер, имя и фамилию владельца карты, трехзначный код с оборотной стороны) якобы для идентификации налогоплательщика», — говорится в сообщении регулятора. Зная эти данные, мошенник может перевести деньги с карты.

В Центробанке напоминают, что налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. Проверить свои налоги россияне могут самостоятельно на сайте ФНС России.

Ранее УрБК писал о том, что мошенники от имени ФНС рассылают электронные письма о выявлении подозрительных трансакций и активности налогоплательщика. В письмах также были ссылки на фишинговые сайты, чтобы узнать данные жертвы.
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