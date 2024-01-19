ЦБ: Интернет-мошенники выдают себя за сотрудников ФНС РФ

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Мошенники освоили новую схему обмана: на электронные почты они рассылают письма якобы ...

Свердловское УФНС предупредило жителей региона о новой мошеннической схеме

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области предупреждает ...

В Свердловской области мошенники рассылают электронные письма от имени регионального УФНС

В Банке России выявили новую схему мошенничества с приглашением на личный прием

УрБК, Москва, 10.07.2023. В Банке России выявили новую мошенническую схему — приглашение на «личный прием в ...