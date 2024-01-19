ЦБ: Интернет-мошенники выдают себя за сотрудников ФНС РФ

УрБК, Москва, 28.03.2024. Интернет-мошенники освоили новую схему преступления, предупреждает пресс-служба Центробанка. ...19.01.2024 Свердловское УФНС предупредило жителей региона о новой мошеннической схеме
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Мошенники освоили новую схему обмана: на электронные почты они рассылают письма якобы ...16.10.2023 В Свердловской области мошенники рассылают электронные письма от имени регионального УФНС
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области предупреждает ...10.07.2023 В Банке России выявили новую схему мошенничества с приглашением на личный прием
УрБК, Москва, 10.07.2023. В Банке России выявили новую мошенническую схему — приглашение на «личный прием в ...18.10.2022 Мошенники рассылают россиянам ложные письма о наличии долгов
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Граждане стали получать на электронную почту письма от мошенников, представляющихся ...