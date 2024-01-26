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ФНС предупредила россиян о новой схеме мошенничества

УрБК, Москва, 29.01.2024. Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян о новой схеме мошенничества, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных трансакций и активности налогоплательщика», — сказано в сообщении.

В таких письмах мошенники просят пройти дополнительную проверку или предоставить дополнительные сведения.

Ранее стало известно, что в 2023 году с телефонным мошенничеством столкнулись более 40% россиян. Так, от «службы безопасности банка» телефонные звонки в прошлом году получали 27% опрошенных. Из «прокуратуры» звонили 14% респондентам. Чаще всего жертвами злоумышленников (72% случаев) становились люди в возрасте от 47 до 60 лет.
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