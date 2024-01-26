ФНС предупредила россиян о новой схеме мошенничества

УрБК, Москва, 26.01.2024. Более 40% россиян в 2023 году получили мошеннические звонки от «службы безопасности банка» ...19.01.2024 Свердловское УФНС предупредило жителей региона о новой мошеннической схеме
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Мошенники освоили новую схему обмана: на электронные почты они рассылают письма якобы ...03.08.2023 Телефонные мошенники похитили у трех пенсионерок из Екатеринбурга более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Полиция Екатеринбурга зафиксировала три новых случая телефонного мошенничества в ...03.07.2019 В ФНС России предупредили о новой схеме мошенничества в интернете
УрБК, Москва, 03.07.2019. В ФНС России предупредили о новой схеме мошенничества в интернете. Неизвестные рассылают ...26.08.2014 Мошенники пытаются получить банковские счета налогоплательщиков, рассылая письма от имени ФНС
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2014. Федеральная налоговая служба России зафиксировала случаи мошенничества, когда ...