С телефонным мошенничеством столкнулись более 40% россиян в 2023 году

Материалы по теме

Более 50% россиян обращаются в различные инстанции с жалобами на мошеннические действия

УрБК, Москва, 16.11.2023. За последний год с мошенниками пришлось столкнуться почти всем жителям России. И 55% после ...

Карта My life банка УБРиР заняла первое место в рейтинге «Лучшие дебетовые карты с кешбэком на ЖКХ»

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Карта My life банка УБРиР заняла первое место в рейтинге «Лучшие дебетовые карты с ...

В Челябинской области мошенники похитили у граждан более 4,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 31.10.2023. В правоохранительные органы Челябинской области за сутки обратились четверо граждан, ...

В Екатеринбурге телефонные мошенники за неделю похитили у горожан почти 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Екатеринбурге за неделю телефонные мошенники похитили у горожан порядка 10 млн руб. ...

Семья из Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам почти 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. Телефонные мошенники под видом сотрудников банка похитили у пожилой пары из ...