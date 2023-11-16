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С телефонным мошенничеством столкнулись более 40% россиян в 2023 году

УрБК, Москва, 26.01.2024. Более 40% россиян в 2023 году получили мошеннические звонки от «службы безопасности банка» или «прокуратуры», пишут «Известия», ссылаясь на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Так, от «службы безопасности банка» телефонные звонки получали в течение прошедшего года 27% опрошенных. 87% практически сразу понимали, что столкнулись с мошенниками, 9% — на стадии, когда у них просили предоставить CVC/CVV (трехзначный код на обороте банковской карты, требуется для завершения финансовых операций). 4% стали жертвами преступников.

Из «прокуратуры» звонили 14% опрошенным. В 97% эпизодов мошенники придерживались стандартного сценария, убеждая людей, что с их счета пытаются снять средства, и поэтому их нужно перевести на другой счет.

Чаще всего жертвами злоумышленников (72% случаев) становились люди в возрасте от 47 до 60 лет. «Только в Москве, по данным прокуратуры, жертвами дистанционных мошенничеств в 2023 году стали 10 тыс. пенсионеров», — цитирует издание исполнительного директора «Выберу.ру» Ярослава Баджурака.
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