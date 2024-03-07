Субсидии в размере 3 млрд рублей на расселение из аварийного жилья получат 35 свердловских муниципалитетов

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В ходе заседания свердловского правительства под председательством главы региона Евгения Куйвашева было принято решение внести изменения в строительную госпрограмму, предусматривающую распределение субсидий муниципалитетам на переселение уральцев из аварийного жилья. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Речь идет о сумме почти в 3 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. — средства Фонда развития территорий. Финансовую поддержку получат 35 муниципалитетов», — указано в сообщении.



В 2024 году планируется расселить 4 тыс. 104 человека из почти 69 тыс. кв. м. непригодного к проживанию жилья. «В рамках программы с привлечением средств Фонда развития территорий, областного и местных бюджетов уже переселено почти 16 тыс. человек. В целом же за пять лет улучшены условия проживания свыше 22 тыс. уральцев. В 20 муниципалитетах мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья уже завершены. Еще 39 муниципалитетов продолжают вести эту работу», — сказал Евгений Куйвашев.



Суммарно «Фонд развития территорий» на эти цели выделил 13,7 млрд руб. План по количеству переселенных из аварийного жилья свердловчан с 2019 года перевыполнен на 65%, расселенная площадь аварийных домов составила 360 тыс. кв. м., что в 1,5 раза выше плановых показателей. В 2023 году в девяти свердловских муниципалитетах сданы 14 многоквартирных домов. В 2024 году продолжается строительство 15 домов в 12 муниципалитетах.