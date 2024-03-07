Субсидии в размере 3 млрд рублей на расселение из аварийного жилья получат 35 свердловских муниципалитетов

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Свердловская область находится на восьмом месте среди регионов РФ по объему ...26.02.2024 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на расселение в 2024 году аварийного жилфонда направил почти 3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2024 году на расселение аварийного ...10.06.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы расселения из аварийного жилья
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Губернатор Свердловской области распорядился увеличить почти на 4 млрд руб. объем ...27.12.2018 Более 10 тыс. жителей Челябинской области переселят из аварийного жилья
УрБК, Челябинск, 27.12.2018. В Челябинской области до 2024 года переселят более 10 тыс. жителей ветхо-аварийных домов. ...10.06.2011 Свердловская область рассчитывает получить из Фонда реформирования ЖКХ более 1,5 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2011. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал заявку в Фонд содействия ...