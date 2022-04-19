Спрос на зарубежную недвижимость в РФ сократился на 50% в январе-марте 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области (число запрошенных контактов ...20.05.2021 Спрос на покупку зарубежной недвижимости у жителей Екатеринбурга увеличился на 10% в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. В этом году интерес жителей Екатеринбурга к приобретению зарубежной недвижимости вырос ...23.06.2015 Спрос россиян на зарубежную недвижимость упал на 42%
В I квартале 2015 года спрос россиян на недвижимость за рубежом упал почти на 42% по сравнению с аналогичным периодом ...23.06.2015 Спрос россиян на зарубежную недвижимость упал на 42%
УрБК, Москва, 23.06.2015. В I квартале 2015 года спрос россиян на недвижимость за рубежом упал почти на 42% по ...22.09.2014 Россияне стали реже покупать недвижимость за рубежом
УрБК, Москва, 22.09.2014. Центробанк России по итогам II квартала 2014 года впервые за 5 лет зафиксировал снижение ...