Спрос на зарубежную недвижимость в РФ сократился на 50% в январе-марте 2024 года

Материалы по теме

Спрос на загородную недвижимость на Среднем Урале за год вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области (число запрошенных контактов ...

Спрос на покупку зарубежной недвижимости у жителей Екатеринбурга увеличился на 10% в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. В этом году интерес жителей Екатеринбурга к приобретению зарубежной недвижимости вырос ...

Спрос россиян на зарубежную недвижимость упал на 42%

В I квартале 2015 года спрос россиян на недвижимость за рубежом упал почти на 42% по сравнению с аналогичным периодом ...

Спрос россиян на зарубежную недвижимость упал на 42%

УрБК, Москва, 23.06.2015. В I квартале 2015 года спрос россиян на недвижимость за рубежом упал почти на 42% по ...

Россияне стали реже покупать недвижимость за рубежом

УрБК, Москва, 22.09.2014. Центробанк России по итогам II квартала 2014 года впервые за 5 лет зафиксировал снижение ...