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Вчера, 17:42

Спрос на зарубежную недвижимость в РФ сократился на 50% в январе-марте 2024 года

УрБК, Москва, 27.03.2024. Спрос на дома и квартиры за рубежом у россиян в январе-марте 2024 года сократился на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на расчеты Prian.ru.

В Barnes International Moscow, Golden Brown Group и Nevestate изданию тенденцию подтвердили, хотя аналитики Barnes International Moscow говорят о снижении спроса на 20% год к году.

Причинами сложившейся тенденции аналитики называют рост цен на зарубежную недвижимость, ослабление курса рубля и валютные ограничения в РФ.

«В то же время спрос на недвижимость в Таиланде в первом квартале 2024 года, по словам Елены Милишенковой (директор по девелоперскому продукту Tranio — прим. ред.), вырос почти вдвое год к году. Сейчас на эту страну приходится 17,8% всех заявок на приобретение россиянами зарубежной недвижимости», — пишет издание. Также аналитики отметили увеличение интереса россиян к покупке недвижимости в Греции. Венгрии, Испании, Франции и на Кипре.
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