УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:04

В Челябинской области в феврале 2024 года инфляция составила 7,7%

УрБК, Челябинск, 27.03.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года уровень инфляции составил 7,7%. По сравнению с январем годовой рост потребительских цен практически не изменился, сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ ЦБ РФ.

При этом повышение цен на продукты снизилось благодаря росту производства и увеличению импорта овощей и фруктов. На непродовольственные товары цены выросли из-за повышения зарплат в данной сфере и удорожания логистики.

Рост цен на услуги в феврале замедлился по сравнению с январем. Причинами повышения их стоимости стали увеличение количества авиарейсов и расширение географии полетов. Однако роста спроса не наблюдалось, что привело в целом к замедлению удорожания в сфере туризма.

Стоит добавить, что с учетом проводимой Банком России политики годовая инфляция в этом году в целом по стране снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.03.2024 Потребительские цены в феврале в России выросли на 0,68%

УрБК, Москва, 26.03.2024. Годовая инфляция в России в феврале 2024 года составила 7,69% (в январе — 7,44%). Об этом ...

15.03.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%

Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе — ...

15.03.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом ...

14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%

Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в январе — ...

14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента01.03.2024В Екатеринбурге в рамках социального проекта свердловского отделения УФНС РФ прошел детский спектакль для военнослужащих
Архив новостей
Март 2024 (598)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18