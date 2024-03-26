В Челябинской области в феврале 2024 года инфляция составила 7,7%

УрБК, Челябинск, 27.03.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года уровень инфляции составил 7,7%. По сравнению с январем годовой рост потребительских цен практически не изменился, сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ ЦБ РФ.



При этом повышение цен на продукты снизилось благодаря росту производства и увеличению импорта овощей и фруктов. На непродовольственные товары цены выросли из-за повышения зарплат в данной сфере и удорожания логистики.



Рост цен на услуги в феврале замедлился по сравнению с январем. Причинами повышения их стоимости стали увеличение количества авиарейсов и расширение географии полетов. Однако роста спроса не наблюдалось, что привело в целом к замедлению удорожания в сфере туризма.



Стоит добавить, что с учетом проводимой Банком России политики годовая инфляция в этом году в целом по стране снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.