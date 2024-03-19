Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к горожанам с просьбой активнее голосовать за благоустройство общественных мест в 2025 году

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УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В голосовании по выбору парков Екатеринбурга, в которых в 2025 году начнутся работы по ...

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта ...

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в ...

В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за территорию для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за общественную территорию, которая ...

На благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выделят 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш» ...