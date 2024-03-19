Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к горожанам с просьбой активнее голосовать за благоустройство общественных мест в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к горожанам с призывом активнее голосовать за выбор общественных мест, которые будут благоустроены в 2025 году. В личном Telegram-канале он напомнил, что для получения федерального финансирования на благоустройство парков и скверов необходимо, чтобы в голосовании приняли участие около 400 тыс. горожан.
«Продолжается голосование по программе ФКГС. Чтобы получить федеральные средства, — а без них один лишь городской бюджет не потянет дорогостоящие работы, — Екатеринбургу нужно набрать 380 тыс. голосов жителей. Сейчас в «копилке» всего чуть более 32 тыс. И этого явно недостаточно, темпы очень низкие. Если все так и дальше пойдет, то в следующем году останемся без обновленного парка, сквера или же бульвара. Вы хотите, чтобы мы были в списке аутсайдеров? Лично я — нет!» — написал глава города.
Он также напомнил, что есть несколько способов отдать свой голос за территорию, которая, по мнению горожан, нуждается в преображении.
«Самый удобный вариант — онлайн по ссылке
. Тем самым вы сможете помочь нашему любимому городу стать красивее и комфортнее. Без малейшего преувеличения каждый голос — важный шаг к улучшению столицы Урала. Одним щелчком мыши или со смартфона «выбить» деньги на благоустройство любимого зеленого уголка — просто, не правда ли?» — подчеркнул Алексей Орлов.
Напомним, что голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) в Екатеринбурге стартовало
15 марта. Голосование будет проходить до 30 апреля 2024 года, участвовать в нем могут все жители Екатеринбурга в возрасте от 14 лет.
Кандидатами на благоустройство в 2025 году в уральской столице стали вторая очередь второго этапа Преображенского парка, бульвар по улице Посадской, парк «7 ключей», парк «Основинский», парк 50-летия ВЛКСМ, парк 50-летия Советской власти на Метеогорке, бульвар по улице Культуры и Солнечные аллеи.