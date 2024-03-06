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Выручка российских авиакомпаний в 2023 году составила 1,37 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.03.2024. Совокупная выручка авиаперевозчиков в РФ составила в 2023 году 1,37 трлн руб., показав рост на 31%, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на рейтинговое агентство АКРА.

«Совокупная выручка российских авиакомпаний в 2023 году выросла на 31%, до 1,37 трлн руб., что стало абсолютным максимумом и превысило уровни 2019 года. Однако при корректировке на инфляцию выручка сопоставима с уровнем 2014 — 2015 годов, при том, что пассажиропоток (105 млн человек) вернулся к показателям 2017 года», — пишет издание.

Средняя по отрасли выручка авиакомпании в расчете на кресло-километр (RASK) выросла на 16% год к году. Средние по отрасли расходы перевозчика на кресло-километр (CASK) в 2023 году увеличились на 2,7%.

«В результате соотношение доходов и расходов перевозчиков на кресло-километр (RASK/CASK) в 2023 году оказалось аномально благоприятными — 1,21. Для сравнения: в 2012-2019 годах динамика соотношения RASK/CASK стабильно находилась в диапазоне 1,04-1,13, а в 2020 году падала до 0,88», — продолжает газета.

Как пишет «Коммерсантъ», это можно объяснить ростом цен на билеты и увеличением средней дальности полета. Однако аналитики АКРА сомневаются в том, что российским авиаперевозчикам удастся долго поддерживать соотношение RASK/CASK на уровне 2023 года. Дальнейшее подорожание авиабилетов маловероятно, а операционные расходы авиакомпаний увеличиваются.
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