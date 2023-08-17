Власти Свердловской области в 2024 году плату за капремонт в регионе повышать не будут

В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах не изменится. Такое ...17.08.2023 В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в ...06.10.2016 Размер взносов на капремонт в Свердловской области поднимут на 5,6%
И.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подписал приказ, согласно которому в следующем году ...06.10.2016 В 2017 году размер минимальных взносов на капремонт в Свердловской области поднимут на 5,6%
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2016. И.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подписал приказ, ...24.12.2013 Правительство Свердловской области одобрило увеличение ставки на капремонт до 6,2 руб. за кв. м.
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2013. Правительство Свердловской области приняло постановление, согласно которому с 1 января ...