Власти Свердловской области в 2024 году плату за капремонт в регионе повышать не будут

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В 2024 году правительство Свердловской области приняло решение не повышать ставку платы за капремонты многоквартирных домов (МКД), поскольку в сравнении с 2023 годом стоимость строительных материалов практически не выросла. Об этом сегодня рассказал свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов на пресс-конференции в Екатеринбурге.



По его словам, в 2023 году решение увеличить ставку платы за капремонт на 40% было обусловлено тем, что в предыдущие два года стоимость стройматериалов выросла в 1,5-2 раза. «В прошлом году было принято решение о повышении ставки платы за капремонт, но только на ту величину, насколько подорожали строительные материалы. Это была вынужденная мера», — подчеркнул Н. Смирнов.



Он напомнил, что экономически рассчитанная для всех регионов РФ ставка платы за капремонт колеблется от 32 до 35 руб. за кв. м., а в Свердловской области она более чем в два раза ниже. Тем не менее, учитывая финансовое положение свердловчан, правительство региона приняло решение сдерживать повышение ставки.