На Среднем Урале число вакансий для кандидатов без опыта работы за год выросло на 71%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области на одну вакансию для молодых соискателей приходится 3,1 резюме. ...07.09.2023 В Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на работников ресторанной сферы
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В Екатеринбурге в начале осени в 1,9 раза выросло число вакансий для работников ...06.02.2023 На Среднем Урале только треть вакансий подходит для соискателей без опыта работы
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В январе 2023 года в Свердловской области было открыто около 35 тыс. вакансий. Из них ...30.01.2023 В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы
В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых не требуется опыт работы. ...30.01.2023 В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы
УрБК, Москва, 30.01.2023. В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых ...