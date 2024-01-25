На Среднем Урале число вакансий для кандидатов без опыта работы за год выросло на 71%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было размещено 149 тыс. вакансий для кандидатов без опыта работы. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 71%, говорится в исследовании hh.ru. Чаще всего начинающих специалистов ищут компании из отраслей розничной торговли (22% вакансий из общего числа), информационных технологий (11%) и организации, оказывающие услуги для бизнеса (8%). В большинстве случаев это вакансии продавцов-консультантов (13%), менеджеров по продажам (7%), упаковщиков и операторов call-центра (по 5%), курьеров и разнорабочих (по 4%), поваров и водителей (по 3%). Согласно исследованию, медиана зарплат у специалистов без опыта в прошлом году составила 44 тыс. руб. (+21% к 2022 году). По словам директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, доля таких вакансий год к году выросла на 4 п. п., составив в 2023 году 37%. Она отмечает, что увеличение спроса на работников без опыта является составной частью более комплексного тренда на расширение границ найма. Также в исследовании отмечается, что за неполный I квартал этого года было размещено 46 тыс. предложений о работе, в которых компании готовы рассмотреть начинающих кандидатов. Это на 80% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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