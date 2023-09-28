Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ за два года выросла почти на 50%

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за два года увеличилась на 49%. Об этом пишет «Автостат». В ...28.09.2023 Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России превысила 3 млн рублей
В России в августе 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля впервые превысила 3 млн 130 тыс. руб. Об ...05.10.2021 Средневзвешенная цена новой легковой машины в России превысила 2,1 млн рублей
В России средневзвешенная цена легкового автомобиля в августе 2021 года достигла 2 млн 140 тыс. руб., сообщает ...05.10.2021 Средневзвешенная цена новой легковой машины в России превысила 2,1 млн рублей
УрБК, Москва, 05.10.2021. В России средневзвешенная цена легкового автомобиля в августе 2021 года достигла 2 млн 140 ...01.06.2020 Средневзвешенная цена легковых автомобилей в РФ с начала года выросла на 10%
УрБК, Москва, 01.06.2020. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ в январе-апреле 2020 года выросла на ...